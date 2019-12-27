На Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ

Беспилотники Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ обстреляли недалеко от неподконтрольного правительству села Дачное и подконтрольного правительству села Новоселовка. Об этом сообщается в отчете миссии.



24 декабря на северной окраине села Дачное Луганской области команда СММ слышала примерно 30 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 1–2 км к северу.



«По оценке, огонь был направлен на БПЛА, который на тот момент пролетал на расстоянии около 1,3 км к северу от местонахождения патруля. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район», — говорится в отчете.



25 декабря наблюдатели ОБСЕ запустили беспилотник близ села Новоселовка Донецкой области и слышали 10 выстрелов и 7 очередей из стрелкового оружия ориентировочно в 2 км к востоко-северо-востоку.



Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район.