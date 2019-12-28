Один украинский военный получил ранения на Донбассе за сутки

За минувшие сутки в результате обстрела на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центра штаба операции Объединенных сил.



Всего боевиков обвинили в девяти случаях нарушения режима прекращения огня.



Под обстрел попали украинские позиции в районе населенных пунктов Невельское, Марьинка, Пески, Гладосово, Луганское и Новолуганское.



«С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет», — добавили в штабе.