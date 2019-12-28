Зеленский: Обмен состоится завтра, верификация не окончена

Президент Владимир Зеленский заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, что завтра, 29 декабря, состоится обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщает «Укринформ».



«Должен быть обмен завтра. Мы ждем этого. Пока не завершена полная верификация всех людей», — сказал глава государства.

Сегодня троих подозреваемых в организации теракта у Дворца спорта в Харькове осудили на пожизненное заключение с конфискацией, однако освободили в рамках обмена.



СМИ сообщали, что Приморский суд Одессы отпустил на обмен 11 подозреваемых в организации терактов.