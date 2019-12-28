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Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

28 декабря 2019, 15:15

Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому АО «Газпром» на 7,4 млрд долларов.

Соответствующее распоряжение правительства от 27 декабря 2019 года № 1372-р обнародовано на «Урядовом портале».

«Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10», — указано в распоряжении.

Пакетные газовые договоренности включают мировое соглашение «Газпрома» и АМКУ по штрафу на 7,4 млрд долларов.

АМКУ в январе 2016 года оштрафовал ПАО «Газпром» на 85 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Позже сумма штрафа возросла до 172 млрд грн за счет пени за его неоплату. По сегодняшнему курсу это около 7,4 млрд долларов.

Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря 2019 года в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение. Среди прочего им определяется урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на 7,4 млрд долларов.

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