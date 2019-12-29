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Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить отправку экс-беркутовцев на обмен

29 декабря 2019, 09:07

Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО, чтобы не допустить отправку экс-беркутовцев на обмен

С вечера 28 октября под зданием Лукьяновского СИЗО в Киеве дежурят активисты, чтобы не допустить вывоза оттуда троих экс-беркутовцев, которых суд освободил под личное обязательство для участия в обмене пленными. По состоянию на 7 утра 29 октября, люди продолжают блокировать выезды из СИЗО. Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что сегодня утром людей стало меньше, они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО.

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

Как передает телеканал «НАШ», к протестующим присоединились депутаты «Евросолидарности» Артур Герасимов и Ахтем Чийгоз. Однако находятся ли бывшие беркутовцы до сих пор в СИЗО, неизвестно.

В субботу вечером Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.

Зинченко, Аброськин и Янишевский находились под стражей, Тамтура и Маринченко — под домашним арестом.

Все пятеро экс-беркутовцев должны принять участие в обмене пленными 29 декабря на Донбассе. Их затребовали группировки «ДНР» и «ЛНР».

Как заявили в Генпрокуратуре, суд над экс-беркутовцами продолжится вплоть до заочного осуждения в случае, если обвиняемые скроются.

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