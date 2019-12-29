Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО, откуда скоро увезут экс-беркутовцев на обмен

С вечера 28 октября под зданием Лукьяновского СИЗО в Киеве дежурят активисты, чтобы не допустить вывоза оттуда троих экс-беркутовцев, которых суд освободил под личное обязательство для участия в обмене пленными. По состоянию на 7 утра 29 октября, люди продолжают блокировать выезды из СИЗО. Об этом сообщает «Укринформ».



Отмечается, что сегодня утром людей стало меньше, они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО.



Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

В субботу вечером Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства экс-беркутовцам Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Александру Маринченко, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому.



Зинченко, Аброськин и Янишевский находились под стражей, Тамтура и Маринченко — под домашним арестом.



Все пятеро экс-беркутовцев должны принять участие в обмене пленными 29 декабря на Донбассе. Их затребовали группировки «ДНР» и «ЛНР».



Как заявили в Генпрокуратуре, суд над экс-беркутовцами продолжится вплоть до заочного осуждения в случае, если обвиняемые скроются.