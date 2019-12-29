Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В августе Зеленский вернул кодекс в Раду с поправками, за которые Рада проголосовала в декабре.

Как отмечают в Офисе президента, принятие кодекса обеспечит более полную реализацию избирательных прав граждан.

Привязка человека к «прописке» до недавних пор не позволяла переселенцам и трудовым мигрантам избирать местную власть и депутатов в мажоритарных округах. Новый Избирательный кодекс допускает, что избирательный адрес человека может не совпадать с адресом зарегистрированного места жительства.



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