Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский подписал Избирательный кодекс

29 декабря 2019, 09:11

Зеленский подписал Избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

В августе Зеленский вернул кодекс в Раду с поправками, за которые Рада проголосовала в декабре. 

Как отмечают в Офисе президента, принятие кодекса обеспечит более полную реализацию избирательных прав граждан.

Привязка человека к «прописке» до недавних пор не позволяла переселенцам и трудовым мигрантам избирать местную власть и депутатов в мажоритарных округах. Новый Избирательный кодекс допускает, что избирательный адрес человека может не совпадать с адресом зарегистрированного места жительства. 

Подробнее: Переселенцы теперь могут голосовать на местных выборах. Проблема решена?

ТЕГИ

Прочее
Избирательный кодекс
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:46
«ЛНР» отправила пленных к месту обмена. «ДНР» назвала окончательную формулу
22:10
Суд отпустил экс-беркутовцев на обмен
13:45
ОБСЕ обнаружила неразорвавшийся снаряд на дороге на Луганщине
10:23
Российский канал показал еще трех украинских пленных, которых «ДНР» готова обменять
22:56
На Донбассе обстреляли беспилотники ОБСЕ
21:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:38
«ДНР» раздумывает над отменой комендантского часа
20:53
«ДНР» собирается ежедневно включать гимн России по радио
20:41
«ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте
19:00
В «ДНР» посетовали на нехватку докторов юридических наук. Многие уехали после 2014-го
16:57
СМИ: Киев и боевики обменяют более 200 человек
13:50
Украина может отключить водоснабжение Донецку в случае отказа платить
09:55
В «ДНР» утверждают, что семьи экс-беркутовцев сами обратились с просьбой об обмене
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
09:18
Будущее Донбасса. Какая стратегия у Киева на 2020 год ►
09:11
Зеленский подписал Избирательный кодекс
09:07
Сегодня состоится обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Следим онлайн
09:07
Активисты блокируют Лукьяновское СИЗО, откуда скоро увезут экс-беркутовцев на обмен
08:46
«ЛНР» отправила пленных к месту обмена. «ДНР» назвала окончательную формулу
07:41
Генпрокуратура заверила, что суд над экс-беркутовцами продолжится в любом случае
22:10
Суд отпустил экс-беркутовцев на обмен
21:07
СМИ узнали имена украинских военных, которых могут вернуть в рамках обмена
20:38
Журналистов могут не пустить к обмену пленных на Донбассе
18:00
Старобельский райсуд освободил под личное обязательство осужденного боевика «ЛНР»
17:16
В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога
16:35
В Донецкой области сбили насмерть двух пешеходов
15:42
Прокурор подтвердил, что экс-беркутовцы находятся в списках на обмен
15:15
Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с «Газпромом»
14:51
Зеленский: Обмен состоится завтра, верификация не окончена
все новости
ВИДЕО
Будущее Донбасса. Какая стратегия у Киева на 2020 год ►
29 декабря, 09:18
«Схемы» узнали о тайной встрече главы Офиса президента Богдана с Коломойским
27 декабря, 13:44
Водительские права в смартфоне: как работает приложение ►
27 декабря, 11:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция