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В Мариуполе и Северодонецке снизят тарифы на тепло

29 декабря 2019, 10:32

В Мариуполе и Северодонецке снизят тарифы на тепло

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал мэров городов пересмотреть тарифы на теплоснабжение. Он отметил, что с января в ряде городов Украины тарифы будут снижены почти на треть.

«Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев — жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках», — написал Гончарук в Telegram.

Ранее президент Владимир Зеленский упрекнул правительство за действующие высокие тарифы на коммунальные услуги на фоне снижения цены на газ.

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