Глава ГТС Украины заявил о завершении переговоров с «Газпромом» в Вене

Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил о завершении переговоров с российским «Газпромом» в Вене.



«Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене», — написал он в Facebook.



По словам Макогона, «Оператор ГТС Украины» завершил работу над техническим соглашением с «Газпромом», однако переговоры Украины и России по транзиту продолжаются.



«Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», - добавил он



Сегодня в Кремле отказались делать прогнозы по поводу возможности заключения газового контракта между двумя странами. «Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа», — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС. По его оценке, ведущаяся работа «непростая».



«Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы», — добавил представитель Кремля.

26 декабря между делегациями Украины и России в Вене начался заключительный этап переговоров о продлении транзита российского газа в Европу через Украину. На переговорах стороны должны заключить договоры, необходимые для продолжения транзита. В рамкх договоренностей «Нафтогаз» уже получил почти 3 миллиардов долларов компенсации от «Газпрома».



В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа с 1 января 2020 года, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.