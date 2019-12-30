Украина пока не будет подавать новые иски против России. Сосредоточатся на существующих

Украина собирается нанять лучших юристов, которые специализируются на международном гуманитарном праве, для разработки стратегии юридического противостояния с Россией и сопровождения дел украинских госкорпораций. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью «РБК-Украина».



«Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем», — сказал он.



По словам министра, данный момент в Европейском суде по правам человека есть 5 исков Украины против РФ. Однако пока не планируется подавать новые жалобы к России. Минюст сфокусирован на существующих делах.



Министр юстиции отметил, что по судебным процессам, которые ведет его ведомство, планов отзывать иски сейчас нет.



Вместе с тем он добавил, что может инициировать отказ от иска или заключения мирового соглашения, если увидит «какой-то позитив от этого».



«Например, я откажусь от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие мегапозитивные действия по конкретному кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу», — сказал Малюська.

16 января 2017 года Украина обратилась в Международный Суд ООН с заявлением против Российской Федерации. В своем заявлении Украина обвиняет РФ в нарушении обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против России.