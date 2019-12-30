Украина и «Газпром» подписали соглашение по антимонопольному спору

Украина подписала с «Газпром» мировое соглашение, по которому с российской компании должны снять антимонопольные претензии на 7,4 миллиарда долларов. Об этом у себя в Facebook сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина.



Чиновник отметил, что не может расскрывать пдробности сделки. «Но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», — добавил он.



Заместитель министра отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».



Он проиллюстрировал свой пост подписями сторон. От Украины стоит подпись министра юстиции Дениса Малюськи, от «Газпрома» — замглавы правления Елены Бурмистровой.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил о завершении работы над техническим соглашением с «Газпромом», однако переговоры Украины и России по транзиту продолжаются.

26 декабря между делегациями Украины и России в Вене начался заключительный этап переговоров о продлении транзита российского газа в Европу через Украину. На переговорах стороны должны заключить договоры, необходимые для продолжения транзита. В рамкх договоренностей «Нафтогаз» уже получил почти 3 миллиардов долларов компенсации от «Газпрома».



В конце прошлой недели Украина и Россия договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита газа с 1 января 2020 года, при установлении конкурентного тарифа он составит 65 миллиардов кубометров в 2019-м и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год. Также стороны откажутся от новых претензий по действующим соглашениям и отзовут текущие иски. При этом «Газпром до конца года выплатит «Нафтогазу» около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.