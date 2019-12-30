В «ЛНР» заявили, что готовы продолжат переговоры по обмену

Представители группировки «ЛНР» готовы продолжить переговоры в Трехсторонней контактной группе по освобождению удерживаемыми лицами. Об этом заявила представительница группировки в ТКГ Ольга Кобцева, передают «РИА Новости».



По ее словам, в рамках работы гуманитарной группы вопрос освобождения людей остается актуальным, будут актуализироваться списки.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев.