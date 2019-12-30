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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

30 декабря 2019, 23:06

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 декабря.

Политика

Представительница в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская выступила против обнародования имен участников обмена 29 октября, которых Киев передал боевикам «Л-ДНР». По ее информации, боевики еще удерживают в плену около 300 человек.

17 человек отказались переходить на подконтрольную боевикам территорию в рамках обмена 29 декабря и еще шестеро — возвращаться на подконтрольную властям территорию.

Москва приветствует обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками и рассчитывает на продолжение этой работы в 2020 году.

Права человека

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин помиловал трех подростков, которые были задержаны боевиками в 2016 году по обвинению в подрывах. О судьбе еще двоих участников группы ясиноватских подростов не сообщается.

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