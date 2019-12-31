Россия выдворила в Украину крымского журналиста Гайворонского. Он изменил свои взгляды после аннексии

Из аннексированного Россией Крыма на материковую Украину был депортирован местный журналист и блогер Евгений Гайворонский. Об этом у себя в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



По его данным, Гайворонского в сопровождении сотрудников Федеральной службы безопасности и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода Чертково-Меловое между РФ и Украиной.



Журналист должен быть уже в Бахмуте Донецкой области, откуда он собирается следовать в Киев, добавил Чубаров.



В октябре ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского обвинили в административном правонарушении по статье «оскорбление в Интернете власти и символов России» за пост в фейсбуке относительно президента России Владимира Путина. Тогда же подконтрольный России Мировой суд Ялты арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости. Сам журналист употребление наркотиков отрицал. В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России, признали незаконными.



20 декабря подконтрольный РФ Ялтинский суд принял решение о «принудительном выдворении» Гайворонского «с территории России». 23 декабря «Крым.Реалии» сообщали, что Гайворонского вывезли из аннексированного Крыма в российский Краснодарский край. По словам журналиста, российские силовики угрожали ему выдворением на подконтрольную группировку «ДНР» территорию для расправы.

Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журналистском факультете местного вуза, работал по специальности. В Ялте прожил несколько лет, устроился пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство», активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение «референдума» о присоединении полуострова к России. Гайворонский исповедовал пророссийские взгляды. Некоторое время он был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда», затем стал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечания», которое называют оппозиционным за критику местной власти.



В конце концов журналист объявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду, что «Украина все же вернет Крым». Также Гайворонский начал критиковать российскую пропаганду.