Советские комедии перед Новым годом покажут на трех национальных каналах. Некоторые — сразу на нескольких

В канун Нового года, 31 декабря, сразу три из шести самых рейтинговых украинских телеканалов решили заполнить эфир советскими фильмами.



В частности, некоторые из кинолент выйдут сразу в эфирах двух каналов, но в разное время.



Так, «1+1» сегодня днем покажет комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и «Бриллиантовая рука».



В дневном эфире «Интера» указаны фильмы «Двенадцать месяцев» и «Карнавальная ночь». Вечером на телеканале будут «Джентльмены удачи» и «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».



Канал СТБ обозначил в программе на сегодня фильмы «Девчата», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию».



Причем показ комедия «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» произойдет на двух каналах почти в одно и то же время. На «Интере» она выйдет в эфир в 20:40, а на СТБ в 20:55.