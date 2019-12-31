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В Кремле не могут прогнозировать дату запуска «Северного потока-2»

31 декабря 2019, 13:35

В Кремле не могут прогнозировать дату запуска «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог назвать срок запуска газопровода «Северный поток 2» в связи с введенными санкциями США. РФ ранее планировала запуск газопровода в обход Украины к началу 2020 года.

«Не думаю, что кто-то сейчас возьмётся называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений», — сказал он («Интерфакс-Украина»).

«Это создает проблемы, но это не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 году. В бюджет включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», выделение на сдерживание России 734 млн долларов.

В связи с этим швейцарская Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

«На это решение, безусловно, компания имеет право. Это сдвинет сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие. Необходимые (строительные) мощности для этого имеются — об этом мы тоже уже говорили», — заявил Песков.

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