Большинство освобожденных из плена «Л-ДНР» остаются в больнице на Новый год

Большинство из освобожденных из плена группировок «ДНР»/«ЛНР» людей решили остаться на Новый год в клинической больнице «Феофания» в Киеве. Об этом заявил заместитель главного врача Андрей Строкань во время брифинга 31 декабря.



«64 [гражданских] поступило двое суток назад. Сейчас у нас остается 53 человека, несмотря на новогодние праздники», — отметил он.



Строкань отметил, что пациентов в тяжелом состоянии нет и ни для кого не требуется интенсивная терапия. При этом доктор уточнил, что 8 бывшим пленным требуются плановые операции. Он отказался уточнять характер операций, сославшись на врачебную тайну.



Он напомнил, что практически у всех пациентов есть посттравматическое стрессовое расстройство. С ними уже начали работать психологи. Строкань добавил, что большинство также нуждаются в стоматологической помощи.

29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек (64 гражданских и 12 военных). «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев.