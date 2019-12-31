Освобожденным из плена военным вручили документы

Украинские военнослужащие, освобожденные из плена боевиков 29 октября, получили восстановленные удостоверения и военные билеты. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В рамках минувшего обмена украинская сторона вернула 12 военнослужащих.
Документы им вручили в главном военном клиническом госпитале.
Замначальника Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Александр Тарнавский поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость.
29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.