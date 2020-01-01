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«Прямой» и «5 канал» показали поздравление Порошенко, а не Зеленского

01 января 2020, 00:35

«Прямой» и «5 канал» показали поздравление Порошенко, а не Зеленского

Телеканал «Прямой», который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко и «5 канал», который принадледит ему перед наступлением 2020 года показали не обращение президента Владимира Зеленского, а поздравление самого Порошенко. Обращение было записано в офисе партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.

Порошенко рассказал о «запасе мощности изменений», которые «украинцы осуществили в течение 5 лет».

Также пятый президент заявил, что он и его команда защищают «перспективу вступления Украины в ЕС и НАТО, армию, язык и веру». «Мы защищаем Вооруженные силы в тылу от атак пятой колонны, а Вооруженные силы крепко держат оборону на фронте», — подчеркнул он.

Перед роликом Порошенко на «Прямом» ведущая Светлана Орловская сказала, что сейчас будет «поздравление президента Украины с Новым годом».

Уже после полуночи оба канала показали поздравления Зеленского.

В последние минуты 2018 года телеканал «1+1» показал обращение Владимира Зеленского, а не Петра Порошенко, который на тот момент был действующим президентом. В том ролике Зеленский объявил, что примет участие в президентских выборах.

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