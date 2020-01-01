На 550 гривен больше. Какой будет минимальная зарплата в Украине в 2020 году

С 1 января минимальная заработная плата в Украине увеличится на 550 гривен и составит 4723 гривен.



В Государственном бюджете-2020 закреплен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц:

с 1 января - 2027 гривен

с 1 июля - 2118 гривен

с 1 декабря - 2189 гривен

Для детей до 6 лет:

с 1 января - 1779 гривен

с 1 июля - 1859 гривен

с 1 декабря - 1921 гривен

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января 2020 - 2218 гривен

с 1 июля - 2318 гривен

с 1 декабря - 2395 гривен

Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые имеют упрощенную систему налогообложения.

ФОПы первой группы ежемесячно должны будут платить 1039 гривен ЕСВ и 210,2 гривен единого налога.

ФОПы второй группы – 1039 гривен ЕСВ и 944,6 гривен единого налога.

ФОПы третьей группы - 1039 гривен ЕСВ, а размер единого налога будет зависеть от дохода (3% дохода, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% - если нет).

Также с 1 января на 28,31 гривны увеличивается минимальный размер оплаты труда за один час. Ранее этот показатель составлял 25,13 гривен.