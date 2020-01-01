Наблюдателям ОБСЕ на Донбассе боевики снова запрещали проезд

Наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по-прежнему ограничивают проезд в некоторые поселки Донецкой области, которые контролируют члены незаконных вооруженных формирований.



В отчете СММ ОБСЕ от 31 декабря говорится, что боевики не пропустили наблюдателей в три поселка.

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На блокпосте возле Верхнешироковского (бывший Октябрь) боевики отказали Миссии в пропуске, сославшись на «работы по разминированию в этом районе».



На блокпосте возле Приморского члены вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде к поселку Набережное, ссылаясь на «работу снайпера в этом районе».



Возле поселка Михайовка наблюдатели пытались попасть на один из объектов (в сообщении уточняется, что это), но им отказали и сказали обратиться за «разрешением» к вооруженным формированиям.