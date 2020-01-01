СМИ: Российское гражданство получили 136 тысяч жителей Донецка и Луганска

Более 136 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году. Об этом сообщает российские агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-центр МВД России.



«В настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ», - говорится в сообщении. В МВД РФ уточнили, что более 136 тысяч из них - жители неподконтрольных территорий, порядка 60 тысяч - жители из других районов Донецкой и Луганской областей.



По информации МВД РФ, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство.



«Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств», - говорится в сообщении.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.