Во время обмена «Л-ДНР» забрали крымского матроса, который изменил присяге и жил в российском консульстве

Во время обмена пленными между украинской властью и группировками «Л-ДНР» территорию, подконтрольную украинским властям на Донбассе, покинул крымчанин Валерий Руднев. В мае 2018 года он был задержан сотрудниками украинских спецслужб в порту Черноморска близ Одессы и обвинен в дезертирстве, поскольку в 2014 году, после оккупации Крыма, не сохранил верность украинской присяге, а принял гражданство РФ. Об этом сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на источники.

В мае 2018 года сотрудники украинских спецслужб арестовали его в порту Черноморска, куда зашло торговое судно, на котором Валерий Руднев работал матросом. Ему было предъявлено обвинение в дезертирстве.



После предъявления обвинений Руднева не стали заключать под стражу, отпустив под подписку о невыезде до суда.



Поскольку идти матросу было некуда, он пришел в российское генконсульство в Одессе, и дипломатами после консультаций с Москвой было принято решение: позволить ему поселиться в дипмиссии.



Валерий Руднев прожил в консульстве последние полтора года, ни разу не покинув территорию диппредставительства.

Параллельно с украинской стороной велись переговоры о выдаче крымчанина России, результатом которых стало его включение в список на обмен. Незадолго до обмена Валерий Руднев был приговорен украинским судом к пяти годам с испытательным сроком в один год без отбывания первого года в местах заключения.