Главные события неподконтрольного Донбасса за выходные

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 31 декабря - 1 января, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика



Новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться уже этой зимой. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.



Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР» на Донбассе и попал в список обмена пленными 29 декабря, пока находится на неподконтрольной Украине территории, а не в России.



Стало известно имя еще одного человека, которого Киев выдал группировке «Л-ДНР» во время обмена. Подконтрольную украинским властям территорию покинул крымчанин Валерий Руднев.



Боевые действия



Наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по-прежнему ограничивают проезд в некоторые поселки Донецкой области, которые контролируют члены незаконных вооруженных формирований.



Общество



Более 136 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году, согласно данным российского издания ТАСС.



Права человека



Участие пяти бывших беркутовцев в обмене удерживаемыми лицами усложнит расследование дел Майдана, считает мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.



«Радио Свобода» опубликовала имена нескольких десятков человек, которые по-прежнему удерживаются в плену группировок «ДНР» и «ЛНР». В частности, известно, о 10 гражданских лицах и примерно двух десятках военных, которых незаконно удерживают.



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