ОБСЕ зафиксировала камеру боевиков на участке разведения в Золотом

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые зафиксировали установленную боевиками камеру и антенну на участке разведения сил и средств в районе Золотого в Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии.



«В пределах участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска) члены патруля миссии впервые видели направленную на север камеру и антенну, установленные на опоре линии электропередачи примерно в 150 м на северо-восток от блокпоста вооруженных формирований», — говорится в сообщении.



Отмечается, что патруль миссии зафиксировал на южном краю участка разведения трех членов вооруженных формирований, которые носили нарукавные повязки СЦКК. На участке разведения в Станице Луганской также обнаружили боевиков с такими повязками.