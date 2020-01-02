Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У посольства США в Украине новая глава

02 января 2020, 12:30

У посольства США в Украине новая глава

Заместительница председателя миссии Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин назначена временным поверенным в делах США в стране. Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.

Квин заверила в продолжении поддержки Украины.

Кристина Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже. До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве замглавы миссии и советника по экономическим вопросам.

В 2019 году она также занимала должность заместителя бывшего временной поверенной Уильяма Тейлора.

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

ТЕГИ

Люди
Кристина Квин
Организации
посольство сша
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:23
В «ДНР» заявили о проблемах в угольной отрасли
08:35
На неподконтрольной Донетчине 1 января в пожарах погибли 5 человек
08:02
ОБСЕ зафиксировала камеру боевиков на участке разведения в Золотом
23:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за выходные
14:09
Российское гражданство получили 136 тысяч жителей Донецка и Луганска
13:07
Наблюдателям ОБСЕ на Донбассе боевики снова запрещали проезд
14:10
СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену «Л-ДНР»
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:48
В «Донецк-Сити» загорелась новогодняя елка
16:00
В «ДНР» рассказали о передаче Киевом восьми граждан РФ и одного Беларуси
15:00
«ДНР» отпустит трех подростков, которых задержала три года назад по обвинению в диверсиях
09:22
Шесть человек отказались ехать на подконтрольную Украине территорию в рамках обмена
20:37
Возвращение украинцев из плена и будущее Донецка и Луганска. Главное за неделю
14:24
СМИ: 24 человека отказались от участия в обмене
10:48
Обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Как это было
все новости
13:54
В 2019 году в Украину ввезли более 4 тысяч российских изданий
13:09
В ДонОГА рассказали, сколько жители области будут платить за тепло и горячую воду
13:08
В Офисе генпрокурора заявили, что новый штат будет не из прокурорской системы
12:30
У посольства США в Украине новая глава
12:15
В палаточном городке ВСУ произошел пожар, пострадал один человек
12:01
Социолог рассказала о вероятности массовых протестов в Украине
11:23
В «ДНР» заявили о проблемах в угольной отрасли
11:17
На Донбассе сообщили о гибели украинского военного
09:51
Кулеба: Выплата пенсий на неподконтрольном Донбассе — после деоккупации
09:45
Известны подробности контракта с Россией о транзите газа
09:15
ГБР рассказало о кризисе в своей работе
09:05
Представители потерпевших по делу экс-беркутовцев требуют замены прокуроров
08:44
Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО помочь Украине деньгами
08:35
На неподконтрольной Донетчине 1 января в пожарах погибли 5 человек
08:02
ОБСЕ зафиксировала камеру боевиков на участке разведения в Золотом
все новости
ВИДЕО
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Язык ненависти в украинских медиа: как не потерять доверие ►
30 декабря, 20:11
Что случилось с программой «Украинский донецкий куркуль»? ►
30 декабря, 11:50
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция