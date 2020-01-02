У посольства США в Украине новая глава

Заместительница председателя миссии Соединенных Штатов в Украине Кристина Квин назначена временным поверенным в делах США в стране. Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter.



Квин заверила в продолжении поддержки Украины.



Кристина Квин начала карьеру дипломата в 1992 году в качестве сотрудника консульства в Париже. До приезда в Украину она работала в посольстве США в Париже в качестве замглавы миссии и советника по экономическим вопросам.



В 2019 году она также занимала должность заместителя бывшего временной поверенной Уильяма Тейлора.



Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.