В Офисе генпрокурора заявили, что новый штат будет не из прокурорской системы

С 20 января этого года начнется отбор на вакантные должности в Офисе генерального прокурора — от кандидатов не из системы органов прокуратуры. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса.



Планируется открыть более 200 вакансий.



«Впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня», — говорится в сообщении.



Процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров Генпрокуратуры.



В Украине вместо ГПУ со 2 января заработал Офис Генпрокурора. В структуру Офиса вошли 12 департаментов, восемь отдельных управлений и две специализированных прокуратуры, включая прокуратуру по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая сменила военную.



Закон об Офисе Генпрокурора вступил в силу 25 сентября.