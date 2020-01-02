В ДонОГА рассказали, сколько жители области будут платить за тепло и горячую воду

Жители ряда городов Донецкой области должны заплатить за тепло и горячую воду по итогу декабря по сниженным тарифам. Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщил, что в январе жители области получат платежки с новыми тарифами.



На 23,7% будут платить меньше за тепло и горячую воду абоненты «Мариупольгаза», на 16% - Теплосети Угледарского городского совета, на 12% - компании «Бахмут - Энергия», на 11,8% - коммунального предприятия «Краматорская теплосеть», на 10% - «Покровсктеплосети»; на 9% - «Донецктеплокоммунэнерго».



«Работаем с органами местного самоуправления, чтобы и в других городах и поселках люди имели возможность платить меньше», - добавил Ккириленко.