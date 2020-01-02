СБУ: Российские спецслужбы пытались завербовать мариупольского бизнесмена

В Службе безопасности Украины сообщают о попытке вербовки жителя города Мариуполя с применением психологического давления спецслужбами РФ. Об этом передает пресс-центр спецслужбы.



«Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих ВСУ и сотрудников украинских правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.



По словам украинца, у него требовали деньги за беспрепятственную предпринимательскую деятельность, так как мужчина закупал в России бензин.



Предприниматель отметил, что ему сказали передать аналогичное требование его коллегам. В случае отказа от выплаты взяток мужчине и его знакомым угрожали закрыть въезд в Россию и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.