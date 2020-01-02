Военный совершил самоубийство на Донбассе

На Донбассе 1 января совершил суицид военнослужащий Юрий Сергеев. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.



«Это произошло 1 января в районе расположения его подразделения. Служебное расследование проводится военной службой правопорядка», — сообщили в пресс-центре.



«Громадське» со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штефана сообщает, что Сергеев совершил самоубийство в районе Золотого в Луганской области.



Сергеев служил в 72-й бригаде Вооруженных сил им. Черных Запорожцев.