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Австрия намерена работать над смягчением санкций против РФ

02 января 2020, 22:03

Австрия намерена работать над смягчением санкций против РФ

Австрия настроена продолжить курс, направленный на смягчение антироссийских санкций. Об этом пишет РБК.

2 января глава Австрийской народной партии Себастьян Курц вместе с лидером партии «Зеленые» Вернером Коглером представили программу развития страны на 2020–2024 годы. В документе отмечается, что Вена соблюдает антироссийские санкции в соответствии с европейским консенсусом.

«При прогрессе в выполнении минских соглашений нужно рассмотреть постепенную отмену санкций», — говорится в программе.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Австрии в конце сентября 2019 года. По их итогам консервативная Народная партия Курца получила 38,4% голосов. Второе место досталось Социал-демократической партии, набравшей 21,5% голосов. «Зеленые» с результатом 12% голосов стали четвертыми. В парламент также вошла праволиберальная партия «Новая Австрия» с результатом 7% голосов.

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