Прокуроры дел Майдана прошли собеседования и назначены на должности

Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на должностях. Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора.



В целом по результатам собеседований на руководящие должности ОГП зачислили 36 человек, отказали в назначении четырем.



Игоря Земскова назначили на должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах;



Денис Иванов назначен на должность начальника первого отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах;



Яниса Симонова назначили на должность начальника третьего отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов.



Накануне представители семей героев Небесной сотни потребовали от Генпрокуратуры заменить состав прокуроров в деле бывших «беркутовцев», которых обвиняют в расстреле активистов Майдана в 2014 году.