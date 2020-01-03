За год через КПВВ в Донецкой области не пустили 295 человек

За 2019 год через КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой области было отказано в пересечении 295 людям. Об этом сообщает Донецкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины.



Всего через линию соприкосновения было пропущено более 4 миллионов человек и более 790 тысяч транспортных средств.



Кроме того, военнослужащими были задержаны 29 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Также — изъято 6 единиц оружия, около 1648 боеприпасов, более 2 килограмм взрывчатки, более 4 килограмм наркотических веществ.



Предупреждено контрабанду товаров через линию соприкосновения на сумму более 24 миллионов гривен, по морю на 190 тысяч гривен, добавили в погранотряде.