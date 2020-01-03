Транзит газа через газотранспортную систему Украины 1 января упал в 5 раз

Транзит газа через газотранспортную систему Украины 1 января 2020 года составил 49,3 миллиона м3, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 миллион м3), или 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 миллиона м3).



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).



Генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон сказал агентству, что компания отрабатывает все полученные заявки «Газпрома» на транзит в полном объеме. «При этом получаем отплату на все забронированные мощности из расчета 65 миллиарда м3 в год, вне зависимости от объемов физической транспортировки газа», — отметил он.

30 декабря Украина и Россия подписали пятилетнее соглашение на транзит газа в Европу. 2020 году объем транзита составит 65 миллиардов кубометров газа, а в последующие четыре года — по 40 млрд кубометров. Предыдущий договор, который действовал до конца 2019 года, предусмотрен объем транзита на уровне 60 миллиардов кубометров (с возможностью увеличить транзитные мощности до 80-90 млрд кубометров).