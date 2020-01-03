Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Глава ЦИК считает, что Украина еще не готова к голосованию по интернету

03 января 2020, 16:23

Глава ЦИК считает, что Украина еще не готова к голосованию по интернету

В Украине преждевременно говорить о внедрении интернет-голосования, считает глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

«Если говорить именно об интернет-голосования, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украину. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосования в интернете», — заявил он в интервью LB.ua.

Диденко отметил, что пока не понимает, как во время интернет-голосования обеспечить принцип тайны голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор.

При этом глава ЦИК считает необходимым дальнейшее внедрение в избирательный процесс электронных технологий.

«На современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах, можно говорить о применении технических средств для автоматического обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных в информационно-аналитическую систему "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий (а не окружных, как сейчас)», — рассказал Диденко.

По его словам, комплексное применение этих средств позволит значительно упростить процедуры для всех участников избирательного процесса, ускорить установление результатов, минимизировать человеческий фактор при подсчете голосов и установления результатов, значительно уменьшить затраты на организацию и проведение выборов.

«Таким образом можно с одной стороны обезопасить практически от любых злоупотреблений или фальсификаций на этапе голосования и подсчета голосов избирателей, а с другой — обеспечить всех демократические стандарты выборов», — резюмировал глава ЦИК.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:54
В Донецке задержали водителя, который приехал на машине с украинскими номерами
10:01
В Макеевке произошел пожар в театре юного зрителя. Людей эвакуировали
23:03
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:00
Третьякова: Задача правительства – рассрочить выплату долгов по пенсиям для жителей Донецка и Луганска
17:33
Депутат: То, что жители Донецка получают вторую «пенсию» от России, не повлияет на украинские выплаты
11:23
В «ДНР» заявили о проблемах в угольной отрасли
08:35
На неподконтрольной Донетчине 1 января в пожарах погибли 5 человек
08:02
ОБСЕ зафиксировала камеру боевиков на участке разведения в Золотом
23:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за выходные
14:09
Российское гражданство получили 136 тысяч жителей Донецка и Луганска
13:07
Наблюдателям ОБСЕ на Донбассе боевики снова запрещали проезд
14:10
СМИ назвали имена украинцев, которые остаются в плену «Л-ДНР»
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:48
В «Донецк-Сити» загорелась новогодняя елка
16:00
В «ДНР» рассказали о передаче Киевом восьми граждан РФ и одного Беларуси
все новости
17:20
Путин и Макрон обсудили дальнейшее урегулирование на Донбассе
17:01
Суд приговорил к пяти годам тюрьмы участника захватов админзданий в Славянске
16:23
Глава ЦИК считает, что Украина еще не готова к голосованию по интернету
15:53
Гостелеканал для неподконтрольных территорий начнет вещание 15 февраля
15:18
Гончарук рассказал о «горячей линии» по прекращеню работы игорных заведений
15:12
Глава ЦИК не взялся оценить, сколько нужно времени для выборов в Донецке и Луганске
14:43
Журналист Асеев рассказал, как боевики заставили его дать интервью российскому телеканалу
13:44
Транзит газа через газотранспортную систему Украины 1 января упал в 5 раз
13:06
За год через КПВВ в Донецкой области не пустили 295 человек
12:53
Прокуроры дел Майдана прошли собеседования и назначены на должности
11:54
В Донецке задержали водителя, который приехал на машине с украинскими номерами
11:22
В Донецкой области более 24 тысяч абонентов — без электроснабжения
10:51
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
10:01
В Макеевке произошел пожар в театре юного зрителя. Людей эвакуировали
09:25
В ГБР назначили руководителя по расследованию дел Майдана
все новости
ВИДЕО
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Язык ненависти в украинских медиа: как не потерять доверие ►
30 декабря, 20:11
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция