Суд приговорил к пяти годам тюрьмы участника захватов админзданий в Славянске

Славянский горрайонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы боевика группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



«Житель Шахтерска, находясь в местах лишения свободы на временно неподконтрольной территории Донецкой области за совершение тяжкого преступления, в апреле 2014 года был освобожден боевиками из тюрьмы при условии присоединения к рядам незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.



По данным следствия, обвиняемый принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против украинской армии, в частности, корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.



Также он принимал участие в переправке военной техники, оружия и боеприпасов из России на неподконтрольные территории Донецкой области.



Боевик был задержан в августе 2019 года в Запорожской области, куда он скрывался у своих родственников.



Суд признал его виновным по ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.