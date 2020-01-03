Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 3 января.

Политика

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора рассмотрели основные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины.



Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отказался оценить, сколько необходимо времени для подготовки местных выборов в Донецке и Луганске.



Права человека



Журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков 29 октября, подтвердил, что его вынудили дать интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в 2018 году.



Общество



Гостелеканал для неподконтрольных территорий, который создается на базе канала UA TV, начнет вещание 15 февраля.



В Донецке задержали мужчину за то, что он ездил на автомобиле с украинской регистрацией. Водитель около трех часов пробыл в отделении «полиции ДНР», у него взяли отпечатки пальцев и заставили писать объяснительную.



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