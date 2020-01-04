Туск: Путин добивается распада ЕС и НАТО

Бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского совета Дональд Туск обвинил президента России Владимира Путина в желании добиться распада ЕС и НАТО. Об этом пишет ZN.UA.



"У него (Путина — прим.) есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, недобровольные и так называемые "полезные идиоты — все три категории можно найти в [правящей польской партии] «Право и справедливость», — сказал Туск в интервью польской Gazeta Wyborcza.



Отвечая на вопрос о России в контексте обвинений Путина в отношении Польши в совместной ответственности за развязывание Второй мировой войны и Холокоста, Туск отметил, что «прямой причиной усиления пропаганды со стороны Кремля является годовщина освобождения Освенцима и окончания Второй мировой войны».



«Польша является легкой мишенью в этой кампании сегодня. Путин хочет быть позитивным и главным героем торжеств — в Израиле он может рассчитывать на помощь премьер-министра Нетаньяху. Серьезные ошибки в исторической политике "ПиС" и европейское одиночество Польши облегчают задачу наших противников и тех, кто хочет сделать нас ответственными за Холокост», — добавил Туск.



Когда его спросили, что Путин имел в виду в долгосрочной перспективе, он ответил, что «распад Евросоюза и НАТО».