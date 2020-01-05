Двое военных подорвались на Донбассе

Двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве в субботу, 4 января. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«... во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащего Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь», — говорится в сообщении.



За минувшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, открывая огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного и Новолуганского.