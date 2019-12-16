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Певец, который ездил в Крым после аннексии, заявил, что ему помог выступить в «Квартале» Зеленский

Обновлено
05 января 2020, 11:25

Певец, который ездил в Крым после аннексии, заявил, что ему помог выступить в «Квартале» Зеленский

Фото: dralbanofficial / Instagram Фото: dralbanofficial / Instagram

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, спел в новогоднем шоу «Вечерний квартал» при содействии президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Крым Реалии».

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крым. После вмешательства президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом», — написал певец в Instagram.

 
 
 
 
 
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Meeting ukrainian president , president Zelensky. I was banned entering Ukraine because of my previous show in the Crimea peninsula . I did not know about that , that Ukrainians don’t like it.any where but was happy to meet the president.

Публикация от dralbanofficial (@dralbanofficial)


Позже певец переписал свой пост, удалив слово «оспариваемый» и то, что ему помог попасть в Украину президент Зеленский. Dr. Alban добавил, что не знал, что украинцам «не нравится» то, что он выступал в Крыму после аннексии.

Продолжение. В Госпогранслужбе отрицают, что певец был впущен в Украину после вмешательства президента.

Новогодний выпуск «Вечернего квартала» был показан в ночь с 31 декабря на 1 января на телеканале «1+1». Шоу было снято в середине декабря.

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, которые приехали на гастроли в Крым или прямо поддерживают аннексию полуострова, запрещено выступать на материковой части Украины.

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