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Конфискованное имущество Курченко вернули государству

05 января 2020, 13:50

Конфискованное имущество Курченко вернули государству

Часть помещений стадиона «Металлист» в Харькове, футбольная академия и тренировочная база в поселке Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, возвращены в собственность государства. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Харьковскую облгосадминистрацию.

«Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается стадион, — ред.) На сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это вип-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком», — рассказали в ОГА.

Еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета министров, которым имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб» Металлист «, ООО» Металлист Холдинг" и «Металлист арена», передавались в сферу управления Харьковской ОГА. В течение всего 2018 и 2019 годов имущество в областную собственность так и не приняли.

По данным Генпрокуратуры Украины, бизнесмен из окружения экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко является активным участником преступной организации, которая нанесла государству ущерб на сумму более 14 млрд гривен. Курченко с февраля 2014 года скрывается в России.

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Сергей Курченко
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Харьков
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