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Главные новости Донбасса за неделю

05 января 2020, 18:26

Главные новости Донбасса за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 30 декабря - 5 декабря.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора рассмотрели основные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины.

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отказался оценить, сколько необходимо времени для подготовки местных выборов в Донецке и Луганске.

Политика

Глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова исключила возможность проверки граждан, проживающих на неподконтрольной части Донбасса, на факт получения ими российской пенсии. Она также отметила, что данный факт не может повлиять на получение украинской пенсии.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что выплата пенсий в Донецке и Луганске технически возможна только после деоккупации неподконтрольных территорий.

Права человека

«Новости Донбасса» пишут, что боевики в течение полутора лет удерживают в плену бывшую научную сотрудницу Горловского художественного музея Елену Пех. Ее дочь рассказала, что женщина поехала на неподконтрольную территорию проведать мать, а 9 августа 2018 года связь с ней пропала. Боевики обвиняли Пех сперва в шпионаже и подготовке к преступлению; сейчас женщине вменяют работу на СБУ.

17 человек отказались переходить на подконтрольную боевикам территорию в рамках обмена 29 декабря и еще шестеро — возвращаться на подконтрольную властям территорию.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин помиловал трех подростков, которые были задержаны боевиками в 2016 году по обвинению в подрывах. О судьбе еще двоих участников группы ясиноватских подростков не сообщается.

Журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков 29 октября, подтвердил, что его вынудили дать интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в 2018 году.

Боевые действия

5 января вблизи села Хутор Вольный Луганской области грузовик одного из подразделений украинских военных наехал на взрывное устройство. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще один тяжело ранен. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве в субботу, 4 января.

Bellingcat установила, что летом 2014 года артиллерийские части Вооруженных сил РФ нанесли по меньшей мере 149 артиллерийских ударов по территории Украины.

Экономика

В группировке «ДНР» заявили о проблемах с реализацией угля, который согласно утверждению «министра энергетики ДНР» Евгения Лавренова, наблюдался с августа по октябрь.

Общество

Более 136 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году, согласно данным российского издания ТАСС.

В Донецке задержали мужчину за то, что он ездил на автомобиле с украинской регистрацией. Водитель около трех часов пробыл в отделении «полиции ДНР», у него взяли отпечатки пальцев и заставили писать объяснительную.

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