«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии

В Горловке были задержаны двое заключенных, сбежавших из исправительной колонии города Кировского к северу от Шахтерска (неподконтрольная украинским властям территория).



Об этом сообщили в «МВД» при группировке «ДНР».



Там добавили, что по факту побега возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 368 «уголовного кодекса ДНР» (побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Санкция «статьи» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.