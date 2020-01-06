Освобожденные политзаключенные напомнили о 100 удерживаемых Россией украинцах

Освобожденные политзаключенные призвали мировое сообщество способствовать освобождению около 100 политзаключенных, которые остаются в тюрьмах в России. Соответствующее видеообращение опубликовало в Facebook Министерство иностранных дел Украины.



В ролике снялись Роман Сущенко, Артур Панов, Николай Карпюк, Алексей Сизонович и Владимир Балух.





7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.



29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека. В Кремле отрицают прямую причастность России к этому обмену и формированию списка.



В Офисе президента Владимира Зеленского допустили, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться уже этой зимой.