В МИД рассчитывают, что Меркель повлияет на Путина в вопросах Донбасса

Украина рассчитывает, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву подтолкнет Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых на саммите лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии «Укринформу».



«Мы ценим поддержку правительства ФРГ и лично канцлера нашего государства в отстаивании территориальной целостности и государственного суверенитета», — отметила Зеленко.



Она подчеркнула, что украинская сторона находится в тесном контакте с немецкими коллегами и координирует шаги по реализации Минских договоренностей.



«Мы исходим из того, что визит канцлера в Москву станет важным в контексте побуждения России к выполнению ее обязательств в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже», — акцентировала Зеленко.

Меркель 11 января отправится в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



3 января президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили основные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины.