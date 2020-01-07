Пристайко: Киев ждет военной помощи Берлина

Украина рассчитывает на военную поддержку со стороны Германии в ближайшем будущем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликовала пресс-служба МИД.



Министр считает, что немецкие экспортеры оружия не заключают сделки с украинскими фирмами из-за политических причин.



«Германия — один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам. Однако, каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент из-за неочевидных, вероятно политическим мотивов», — заявил он.



Как отметил Пристайко, он надеется, что в будущем это изменится.



«Мы — может и неидеальное, но вполне демократическое государство, вынужденное защищаться. Нельзя это не учитывать», — добавил он.

В интервью немецкому порталу RND от 27 декабря Пристайко заявил, что Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи.



В МИД также рассчитывают, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву подтолкнет Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых на саммите лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря. Меркель 11 января отправится в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.