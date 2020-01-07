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Главные события неподконтрольного Донбасса за 6 - 7 января

07 января 2020, 22:26

Главные события неподконтрольного Донбасса за 6 - 7 января

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 6 - 7 января.

Политика

Украина ждет, что Германия изменит свою позицию относительно оказания военной поддержки, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко: «Мы — может и неидеальное, но вполне демократическое государство, вынужденное защищаться. Нельзя это не учитывать».

Пристайко вновь озвучил идею о введении миротворческой миссии ООН в отдельные районы Донбасса . По его мнению, к этой теме стоит подойти в случае, если выборы на неподконтрольных территорий не состоятся в 2020 году в рамках Минских соглашений.

В МИД рассчитывают, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву подтолкнет Кремль к выполнению договоренностей, достигнутых на саммите лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря.

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что церковь может помочь в урегулировании конфликта на Донбассе.

Боевые действия

Мужчина пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в поселке Пионерское под Луганском 6 января, заявили в «МЧС ЛНР».

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