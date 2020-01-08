ОБСЕ обнаружила боеприпас на участке разведения в Золотом

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ обнаружили хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты на участке разведения сил и средств в районе Золотого. Об этом сообщается в отчете миссии.



«6 января на данном участке разведения, примерно в 1 км к северу от его южного края, члены патруля Миссии впервые заметили хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты (по оценке, появившийся там недавно), лежавший на восточной стороне автодороги T1316», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что этой дорогой регулярно пользуются наблюдатели.



Вечером 5 января камера СММ, установленная в н. п. Золотое зафиксировала 3 взрыва вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края.