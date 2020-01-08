В СНБО рассказали, что два человека не сели на самолет МАУ, который разбился в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на самолет Boeing-737, который потерпел крушение в Тегеране в среду. Об этом он рассказал во время брифинга.



«Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет», — сказал он.



Данилов уточнил, что эти лица не являются гражданами Украины.

Самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни, что в окрестностях Тегерана.



На борту, по предварительным данным, находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв авиакатастрофы — 11 украинцев.



Украина ввела временное ограничение на полеты в Иран.