СМИ: Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского авиалайнера

Иран не передаст черные ящики разбившегося украинского авиалайнера самолетостроительной компании Boeing. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде, передает Reuters со ссылкой на иранское информационное агентство Mehr.



Он также сказал, что неясно, в какую страну Иран отправит самописцы, чтобы можно было проанализировать их данные.

Утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли 176 человек.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Эту же версию озвучило посольство Украины в Иране.



МАУ отменила все рейсы в Тегеран.